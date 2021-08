Grote hoeveelheid wapens gevonden in garagebox Eindhoven, duo aangehouden

In een garagebox aan de Tarantostraat in Eindhoven zijn donderdag tijdens een geplande politieactie tientallen wapens gevonden. Twee verdachten zijn aangehouden. Dat maakte de politie vrijdagochtend bekend.

Schrik

Vanwege de wapenvondst lopen sinds twee uur donderdagmiddag zwaarbewapende agenten in de buurt. Dit tot schrik van de buurtbewoners. "Normaal gesproken is het hier heel rustig", liet een buurtbewoonster vrijdagochtend vroeg weten. "Op het plein voor de garageboxen waar de politie bezig was, spelen wij normaal gesproken met onze kinderen. Ineens staan daar allemaal zwaarbewapende mensen. Heel raar. Dan denk je: jeetje, wat is hier allemaal aan de hand?"