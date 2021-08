Coronanieuws: 241 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

De cohortafdeling van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven (foto: ANP 2020/Rob Engelaar). vergroot

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van het laatste nieuws over het coronavirus en de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

241 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

België beslist over coronaversoepelingen met einde zomer in zicht.

15.20 241 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

In Brabant zijn vrijdag 241 nieuwe coronabesmettingen geteld. Donderdag waren er 266 besmettingen (gecorrigeerd aantal). Wachten op privacy instellingen...

15.05 De Jonge: het moet beter in stadions, anders mogelijk maatregelen

Het kabinet wil dat voetbalclubs er beter op toezien dat de regels die nu gelden voor wedstrijden ook daadwerkelijk worden nageleefd. Die boodschap hebben ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) overgebracht in een gesprek met de KNVB. Als er geen verbetering te zien is dit weekeinde "kan dat een aanleiding zijn om maatregelen aan te scherpen" aldus De Jonge. Harder wil de minister het vooralsnog niet stellen. "Ik wil niet met dreigementen gooien. Dat is niet de manier waarop je met elkaar samenwerkt." De Jonge benadrukte na afloop van de ministerraad nog maar eens wat de regels zijn voor wedstrijden in stadions. "Twee derde van het stadion mag worden gebruikt, en het is geplaceerd. Dat betekent met je kont op een stoel zitten. Dat willen we echt aanstaand weekend beter zien dan de afgelopen keren."

14.40 AstraZeneca: nieuw middel verkleint kans op ziekte na corona flink

Farmaceut AstraZeneca heeft positieve onderzoeksresultaten gedeeld van een middel voor het voorkomen van coronasymptomen bij mensen die niet goed reageren op vaccins. Na een behandeling met zogenoemde 'langwerkende antilichamen' hebben mensen na een coronabesmetting 77 procent minder kans om ziekteverschijnselen te ontwikkelen, aldus AstraZeneca. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werken coronavaccins bij een deel van de mensen niet goed, vanwege problemen met hun afweersysteem. Zij zijn dus niet goed beschermd tegen het virus na vaccinatie. De behandeling die is ontwikkeld door AstraZeneca wordt preventief toegediend. De combinatie van twee verschillende typen antilichamen kan het virus, wanneer het het lichaam binnendringt, herkennen en neutraliseren. Daardoor word je niet ziek.

12.47 'Echt tijd om te stoppen met massale coronasteun' Het is eind september 'echt tijd om te stoppen' met de massale coronasteun aan bedrijven. Die boodschap geeft het Centraal Planbureau (CPB) bij zijn nieuwe economische ramingen mee aan het demissionaire kabinet. De overheid zou bepaalde bedrijven in nood straks nog wel kunnen helpen met maatwerk. Maar als het gaat om steun voor hele sectoren zou terughoudendheid op zijn plaats zijn. Volgens CPB-directeur Pieter Hasekamp is er een heel ongewone situatie ontstaan, waarin het aantal faillissementen historisch laag is en er tegelijkertijd heel veel vacatures zijn. Recent bleek zelfs dat er meer vacatures zijn dan werklozen. Hasekamp hoopt dat de situatie weer wat normaler wordt. Daarom ondersteunt hij het kabinetsplan om na het derde kwartaal niet verder te gaan met de miljarden kostende steunmaatregelen.

15.17 Geen 'Effe Noar Geffe', wel stropoppen langs snelweg Het dorpsfeest Effe Noar Geffe in Geffen gaat dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet door, maar door de organisatie zijn wel de kenmerkende stropoppen langs de snelweg opgebouwd. De organisatie hoopt dat Effe Noar Geffe volgend jaar wel doorgaat. Foto: Bart de Haas. vergroot Foto: Bart de Haas. vergroot

12.02 Vaker klachten na eerste prik bij wie daarvoor al corona had Mensen die al eerder corona hebben gehad krijgen na de eerste prik tegen deze ziekte vaker algemene lichamelijke klachten dan anderen. Dit geldt voor alle vaccins, meldt bijwerkingencentrum Lareb. Bij het Pfizer/BioNTech-vaccin hebben ze ook vaker last na de tweede inenting. Het gaat om de bekende bijwerkingen hoofdpijn, spierpijn, gewrichtspijn, vermoeidheid, niet lekker voelen, misselijkheid, rillingen en koorts. Een verklaring heeft Lareb niet.

11.00 Tachtig coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen In de Brabantse ziekenhuizen waren vrijdagochtend 80 coronapatiënten opgenomen. Dit zijn er drie minder dan donderdag. Dat blijkt uit cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). De afgelopen 24 uur zijn in de Brabantse ziekenhuizen zes nieuwe coronapatiënten opgenomen. Daar staat tegenover dat elf coronapatiënten uit het ziekenhuis ontslagen werden.

09.49 Nederlandse economie herstelt waarschijnlijk sneller dan gedacht De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk met bijna 4 procent, gevolgd door ruim 3 procent groei volgend jaar. Dat voorspelt het centraal Planbureau (CPB), die daarmee beduidend optimistischer is dan bij zijn vorige economische raming in juni. Volgens het CPB is sprake van een 'Veerkrachtig' herstel. Maar de onzekerheid rond corona blijft wel. Bij de nieuwe raming wordt ervan uitgegaan dat er geen grootschalige nieuwe contactbeperkingen nodig zijn. Indien er onverhoopt toch weer een nieuwe lockdown zou komen, dan zal dit de economie raken en zou het beeld er anders uitzien.

08.50 Evenementensector protesteert ook in Eindhoven Eindhoven sluit zich aan bij Unmute Us, de landelijke demonstratie van de evenementensector, zaterdag. Onder meer organisaties, popcentra, andere culturele instellingen en podiumbouwers doen mee aan een protest op het Ketelhuisplein op Strijp S. Er zijn van 14.00 tot 16.00 uur optredens en toespraken. De organisatie laat weten dat met gemeente en politie afspraken zijn gemaakt. Demissionair premier Mark Rutte maakte vorige week vrijdag tijdens een persconferentie bekend dat discotheken en nachtclubs tot 1 november dicht blijven. Festivals gaan sowieso tot 20 september niet door. Kort daarna werd de demonstratie van de evenementensector aangekondigd. Organisatoren van festivals willen met de demonstratie een signaal afgeven aan de overheid. Ze eisen dat evenementen vanaf 1 september weer met een volledige capaciteit mogen plaatsvinden. Volgens de landelijke initiatiefnemers hebben bijna 500 organisatoren van festivals en evenementen, evenementenlocaties en leveranciers aangegeven de straat op te gaan. Wachten op privacy instellingen...

03.31 CPB komt met nieuwe ramingen voor Nederlandse economie Het Centraal Planbureau (CPB) komt vrijdag met de eerste versie van de Macro-Economische Verkenning. Daarin geeft de belangrijke adviseur van het kabinet weer een nieuwe inschatting van het tempo van het herstel uit de coronacrisis. Ook komen er voorspellingen over bijvoorbeeld de ontwikkeling van de koopkracht en de overheidsfinanciën en de werkloosheid. In juni gaf het CPB aan dat de Nederlandse economie zich sneller leek te herstellen dan eerder voorzien.

03.30 België beslist over coronaversoepelingen met einde zomer in zicht Het Overlegcomité van de Belgische regeringen besluit deze vrijdag over versoepeling van de coronamaatregelen vanaf 1 september. Dan moet de zogenoemde vierde fase van het zomerplan ingaan, een van de laatste stappen naar totale vrijheid. Voor de zomer werd bepaald dat alles afhangt van de inentingen tegen het coronavirus en een gunstige trend in de ziekenhuizen. De cijfers zien er redelijk gunstig uit.

