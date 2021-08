Coronanieuws: België beslist over versoepelingen met einde zomer in zicht

vergroot

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van het laatste nieuws over het coronavirus en de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

België beslist over coronaversoepelingen met einde zomer in zicht.

Liveblog

03.31 CPB komt met nieuwe ramingen voor Nederlandse economie

Het Centraal Planbureau (CPB) komt vrijdag met de eerste versie van de Macro-Economische Verkenning. Daarin geeft de belangrijke adviseur van het kabinet weer een nieuwe inschatting van het tempo van het herstel uit de coronacrisis. Ook komen er voorspellingen over bijvoorbeeld de ontwikkeling van de koopkracht en de overheidsfinanciën en de werkloosheid. In juni gaf het CPB aan dat de Nederlandse economie zich sneller leek te herstellen dan eerder voorzien.

03.30 België beslist over coronaversoepelingen met einde zomer in zicht

Het Overlegcomité van de Belgische regeringen besluit deze vrijdag over versoepeling van de coronamaatregelen vanaf 1 september. Dan moet de zogenoemde vierde fase van het zomerplan ingaan, een van de laatste stappen naar totale vrijheid. Voor de zomer werd bepaald dat alles afhangt van de inentingen tegen het coronavirus en een gunstige trend in de ziekenhuizen. De cijfers zien er redelijk gunstig uit.

