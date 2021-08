Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Kunstenares Ema (21) blij met 2000 euro steun: 'Het geeft me rust'

Geen beurzen en geen exposities. Veel kunstenaars zitten door corona financieel in de problemen. De gemeente Tilburg schiet te hulp met subsidie. Ema Vaneková, 21 en net afgestudeerd, kon lang zonder maar vraagt nu toch om hulp. "Ik heb drie banen om rond te komen, dit geeft me rust."

De steunregeling van de gemeente is er om kunstenaars de coronatijd door te helpen. Aanvankelijk had Ema niks nodig: ze redde zich wel. In oktober studeerde ze af.

Omdat de kunstacademie de deuren sloot, moest ze noodgedwongen thuis aan het werk. “Maar daar maakte ik juist mijn beste werk. Want ik had de hoogste focus, werkte van ’s morgens tot ’s avonds. Het gaf me een goed inzicht: ik kwam erachter dat ik iemand ben die rust nodig heeft.”

Na haar opleiding ging Ema bij haar ouders wonen: “Ik had bijna geen kosten en kon elke dag schilderen. Bovendien werd het werk dat ik tijdens mijn afstuderen had gemaakt, verkocht op een beurs in Amsterdam.”

"Dat kost natuurlijk heel veel tijd."

Er was, kortom, voor Ema in financieel opzicht geen vuiltje aan de lucht. Maar in juli werd het ingewikkelder. Ze startte met een eigen galerie, in een voormalig winkelpand in de Heuvelstraat, hartje Tilburg.

Ze exposeert werk van zichzelf, maar vooral van collega's. “Dat kost natuurlijk heel veel tijd, dus ik heb minder tijd om te schilderen en dus ook minder werk om te verkopen. Daarnaast gaan tentoonstellingen en beurzen niet door.”

Via via hoorde Ema van het Makersfonds, een subsidieregeling van de gemeente. Tilburgse kunstenaars kunnen daar maximaal 7500 euro subsidie aanvragen.

“Als de subsidie er niet was, was ik er nog steeds wel."

Ema vroeg, en kreeg, 2000 euro. Wat het haar brengt? “Rust”, zegt ze meteen. “Het werd lastig, ik heb nu drie banen.” Om rond te komen, werkt Ema nu zeven dagen per week, in de verpleging en als afvalsorteerder. “Als de subsidie er niet was, was ik er nog steeds wel. Ik had me aangepast, nog harder gewerkt. Want ik weet wat ik wil: schilderen.”

De Tilburgse wethouder Marcelle Hendricks vindt Ema een voorbeeld voor de nieuwe generatie kunstenaars: "Ze maakt Tilburg levendiger. Daar doen we het voor met het Makersfonds Plus: zorgen dat kunstenaars ook tijdens corona het hoofd boven water kunnen houden."

Linnen, olieverf, kwasten: het kost allemaal geld, weet Ema: “Als je een brein vol ideeën en een hart vol gevoelens hebt, maar je kunt het niet kwijt, dan is dat jammer.” De regeling is voor Ema dus een uitkomst: “Ik heb minder lasten, minder zorg.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.