Man binnen 10 minuten half miljoen rijker na inzet van 4 euro bij casino

De man rammelde het geld uit deze Mega Millions-automaat (foto: Holland Casino). vergroot

Een vaste gast van Holland Casino in Breda heeft donderdagavond een half miljoen euro belastingvrij gewonnen met een inzet van vier euro. Hij was nog geen tien minuten aan het spelen op een automaat toen hij in de prijzen viel.

De gast kon niet direct geloven wat hem overkwam, laat Holland Casino weten. Kort voordat hij won, had hij vijftig euro gewisseld in het casino. “Op het moment dat de jackpot viel, reageerde de man redelijk rustig, maar toen het eenmaal doordrong was hij enorm verrast en blij.

"Onder het genot van een glas champagne kreeg hij een cheque voor een half miljoen euro overhandigd. Hij had nog niet besloten hoe hij het bedrag gaat besteden.” De identiteit van de man wordt niet bekendgemaakt.

Dubbele met één euro meer

Als de man vijf euro had ingezet, de maximale inzet, dan had hij bijna 1,1 miljoen euro mogen bijschrijven op zijn rekening. Dik twee jaar geleden had een Belg nóg meer geluk: hij was voor de eerste keer in het casino in Breda en won 1,4 miljoen euro.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.