Laagste aantal WW-uitkeringen sinds 2011: 'Niet alleen maar goed nieuws'

Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant blijft dalen. Inmiddels is het aantal uitkeringen gedaald naar het laagste niveau in tien jaar: zo'n 34.100. Maar dat is volgens econoom Sylvester Eijffinger niet alleen maar goed nieuws. Hij waarschuwt voor een mismatch tussen werkzoekenden en de soort vacatures die er zijn.

De daling in het aantal WW-uitkeringen is in alle leeftijdsgroepen te zien, maar onder jongeren tot 27 jaar was deze de afgelopen maanden het grootst. Ondertussen hebben veel sectoren grote moeite om personeel te vinden.

"Er is sprake van een mismatch"

Volgens Sylvester Eijffinger, hoogleraar financiële economie aan de Tilburg University is dat niet de enige keerzijde van dit nieuws. "Er is ook sprake van een mismatch tussen de soort vacatures die er zijn en de mensen die werk zoeken. Zeker in Brabant." Hij doelt op de grote vraag naar technisch personeel in bijvoorbeeld in de Brainport-regio.

Daar kan op termijn iedereen last van krijgen, denkt Eijffinger. Want minder geschikt personeel leidt tot hogere lonen, waardoor uiteindelijk alles voor iedereen duurder wordt. Dat gebeurt nu al, maar zijn zorg is dat dit zo blijft.

"Als dat vliegwiel van inflatie eenmaal op gang komt, is het heel moeilijk om af te remmen." De oplossing? Meer aandacht voor technische opleidingen en mensen omscholen. "Het is nog niet te laat, we moeten er nu vol op inzetten", vindt Eijffinger.

"Nederland kan de vraag die we in Brainport hebben niet bijhouden"

Bij ASML in Veldhoven hebben ze al langer moeite om geschikt personeel te vinden. Woordvoerder Monique Mols: "We hebben al jaren honderden vacatures tegelijkertijd uitstaan. We vinden ze wel, maar dat wil niet zeggen dat het eenvoudig is."

Daarom wil ASLM overal aanwezig te zijn. "Als je een ingenieur zoekt, red je het niet met het plaatsen van een advertentie. Dat kun je vergeten. ASML werkt hard aan het onderhouden van hun netwerk. Als je nu op een technische universiteit begint is de kans groot dat je in je eerste week al een mok met het ASML-logo in je handen hebt."

"Mensen denken dat er bij ons alleen maar expats werken."

Ook wordt er volop naar het buitenland gekeken. Ook in Taiwan en Zuid-Korea zoekt het bedrijf personeel, bijvoorbeeld door zich in het 'afstudeerseizoen' te melden op universiteiten en op social media. Het kan niet anders. "We hebben niet de naam van Apple of Google, maar daar concurreren we wel mee."

Overigens komt echt niet iedere werknemer van ASML uit het buitenland, twee derde van de vacatures wordt ingevuld door Nederlanders. "Dat wordt wel eens vergeten. Mensen denken dat er bij ons alleen maar expats werken."

