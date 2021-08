Beruchte flitspalen in Eindhoven verdwijnen

De flitspaal aan de John F. Kennedylaan in Eindhoven komt niet meer terug. De flitskast richting Son werd deze zomer door vuurwerk vernield. Ook de flitspaal voor de tegengestelde richting wordt weggehaald.

Opgeblazen

Volgens het OM was het voor de vernieling al de bedoeling om allebei de flitspalen daar weg te halen. De flitspaal werd in juli opgeblazen met vuurwerk. Er zijn maar een beperkt aantal flitspalen in Nederland.