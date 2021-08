Doorbraak oude moordzaak Wies Hensen: DNA-profiel van vermoedelijke dader

Wies Hensen uit Budel (foto: politie). vergroot

Na dertig jaar komt er weer beweging in de onopgeloste moordzaak van de 32-jarige Wies Hensen uit Budel. Na nieuw onderzoek heeft de politie DNA ontdekt van de vermoedelijke dader. Wies werd in 1989 vermoord en achtergelaten in een sloot in Dommelen.

De DNA-sporen die de politie heeft onderzocht, werden kort na de moord al gevonden op het lichaam en de kleding van Wies. Dat DNA is recent door het Nederlands Forensisch instituut met de allernieuwste technieken onderzocht.

Doordat die technieken de afgelopen jaren flink verbeter zijn, kon de politie nu een goed DNA-profiel opstellen. En dat profiel blijkt van een man.

Tot nu toe is de man die bij het DNA-profiel hoort nog niet gevonden. De DNA-sporen zijn in ieder geval niet van de mannen die in het verleden verdacht van betrokkenheid bij de moord. Dat is al door de politie gecheckt.

Seksueel motief

Op 29 augustus is het precies dertig jaar geleden dat de 32-jarige Wies Hensen verdween. Ze ging dinsdagavond naar de kermis en werd daarna niet meer gezien. Een dag later werd haar levenloze lichaam gevonden in Dommelen. Ze lag naakt in een sloot en was door verstikking omgebracht. De politie denkt dat er seksueel motief was.

De politie heeft een sterk vermoeden dat Wies die avond met twee onbekende mannen de kermis verliet. Een van hen had blond, krullend haar. Waarschijnlijk kwamen ze niet uit Budel. Vanwege de plek waar Wies haar lichaam is gevonden, vermoedt de politie dat de daders wel eens uit Valkenswaard kunnen komen.

In opsporingskringen wordt na de DNA-vondst vurig gehoopt op een doorbraak. De komende weken starten politie en Openbaar Ministerie een grote media en publiekscampagne in de hoop tips te krijgen. De beloning voor de gouden tip in deze zaak stond al op 15.000 euro, maar wordt nu verhoogd naar 30.000 euro.

Komende weken zal de zaak ook meerder malen verschijnen in Opsporing Verzocht en er start in december een podcast-serie. Daarin komen onder andere de zus en een nichtje van Wies aan het woord.

