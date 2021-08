'Seun of God', spandoek reist Ralf Seuntjens overal achterna

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Aanhang De Graafschap geeft 'Seun of God-vlag' aan NAC-supporters.

De supporters van NAC hebben vrijdagavond in Doetinchem een bijzonder spandoek gekregen van de aanhangers van De Graafschap. Het spandoek, met de beeltenis van Ralf Seuntjens en de tekst 'Seun of God', reist al het grootste deel van zijn carrière met de voetballer mee. De laatste overstap van Seuntjens is die van De Graafschap naar NAC.

Ronald Strater Geschreven door

Sportman Ralf Seuntjens is na de met 2-0 verloren wedstrijd tegen De Graafschap bloedchagrijnig. Maar toch gaat de speler met zijn club NAC niet helemaal met lege handen naar huis. De drie punten blijven helaas in Doetinchem, maar zijn spandoek 'Seun of God' gaat mee naar Breda. En dat kan Seuntjens toch wel heel erg waarderen.

"Dat is netjes", zo zegt de hoofdpersoon over de actie. "Dat begon van Den Bosch naar Telstar, daarna via VVV Venlo naar De Graafschap en nu gaat de vlag dus naar NAC. Ik vind het een eervol gegeven dat de vlag al zolang mee gaat in de voetballerij. Dat is redelijk uniek en nog niet eerder voorgekomen."

De bekendmaking van Ralf Seuntjens in maart dat hij naar NAC ging, viel destijds niet in goede aarde bij de aanhang van De Graafschap omdat beide clubs toen nog streden voor promotie. Vooral de harde kern was klaar met hem en liet dat ook duidelijk merken. Het siert de Superboeren dat de vlag toch keurig naar Breda gaat.

"Het spandoek is een eerbetoon, maar ik had liever drie punten gehad."

"Nadat we het spandoek van de supportersvereniging van VVV hebben gekregen, heb ik me er over ontfermt", zegt Dave Jansen van SV Superboeren. "Het laatste gedeelte van het seizoen is het natuurlijk minder gegaan tussen Ralf en de supporters. Zijn laatste interview was niet heel slim en viel verkeerd. Nu gaat het doek naar NAC toe en dat vind ik persoonlijk toch wel jammer. Ik gun hem het beste in Breda."

Vlak voor de wedstrijd werd het spandoek door de supportersverenging SV Superboeren op een vol supportersplein overhandigd aan de collega's van NAC. "Geweldig!", zegt Ad van den Bemt, voorzitter van de supportersvereniging van NAC. "We gaan het een mooi plaatsje geven in ons supportershome en misschien zelfs wel in het stadion. Maar dat moet ik even overleggen met de jongens die over onze spandoeken gaan."

Of dat inderdaad gaat gebeuren, is maar zeer de vraag. In Breda is de 'Seun of God' door de plaatselijke krant vanwege zijn grijze lokken al omgedoopt tot de 'Ravanelli van Breda'. Ralf Seuntjens zelf heeft even andere zorgen: "Het spandoek is een prachtig eerbetoon, maar ik had hier liever met drie punten gestaan."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.