Kees dacht dat John de Bever niet ver zou komen in Expeditie Robinson

John de Bever is trots op zijn deelname aan Expeditie Robinson. De zanger uit Berlicum is vanaf volgende week te zien in het survivalprogramma van RTL, al zal hij niet heel lang te bewonderen zijn. Zijn man Kees dacht al dat hij het niet lang zou volhouden en hij zat er niet ver naast.

John de Bever had het met zijn man Kees Stevens over deelname aan het populaire programma. "Hij zei: 'Dat is niks voor jou, je bent binnen een dag thuis.' Ik kan wel verklappen, hij heeft het bijna goed geraden. Het was ietsjes langer", zegt De Bever lachend in het Omroep Brabant-radioprogramma Graat en De Laat.

Langer dan een week heeft hij dan ook niet in het programma gezeten, zo zegt hij. Maar mocht De Bever ook echt na een week van het eiland zijn vertrokken, dan zijn dat nog altijd veel afleveringen van het survivalprogramma.

De Bever is desondanks blij met zijn deelname. "Ik denk dat veel mensen het stoer vinden, ik zelf ook. Ik ben echt blij dat ik meegedaan heb, dat ik het geprobeerd heb. Ik ben ooit in allerlei landen van de wereld geweest en heb een platina plaat voor 'de lach'. Maar ik ben er echt trots op dat ik hier aan meegedaan heb."

"Het was ijskoud en er was een kiezelsteenstrand, het was echt heel erg zwaar."

De lach was overigens lang niet altijd op zijn gezicht te zien tijdens Expeditie Robinson. "Ik had niet verwacht dat het zo zwaar zou zijn." Anderhalf jaar geleden werd hij gevraagd. Waar Kees hem een dag later alweer thuis dacht te zien, droomde de zanger over kokosnoten, bananen, mooie witte stranden en een heldere blauwe zee. "Maar dat is er allemaal niet in Kroatië. Het was ijskoud en er was een kiezelsteenstrand. Het was echt heel erg zwaar."

De Bever had de pech dat Expeditie Robinson dit jaar dus niet op de vaste locatie op de Filipijnen was, maar in Kroatië. Al weet hij inmiddels ook dat het op de Aziatische eilanden niet altijd even makkelijk is. "Het is niet één eiland, zoals je denkt als je het programma op tv kijkt. Naar een eilandraad zijn ze soms zes of zeven uur onderweg. Als je ziet wat voor organisatie er achter het programma zit, ik heb mijn ogen uitgekeken."

"Toen ik begon te zingen vonden ze mij niet meer leuk, maar daar kan ik ook niks aan doen."

Hoewel het een kort avontuur is geworden, heeft De Bever wel genoten van zijn deelname. Dat hij op een eiland continu draaiende camera's om zich heen had staan maakte hem daarbij niet uit. "Er zijn mensen die wel iets veranderen als ze een camera zien. Ik heb daar weinig last van. Ik doe altijd zoals ik ben. Je zit met acht of negen mensen op een eiland. Er is verder niemand. Je moet jezelf vermaken. Ik vind iedereen leuk. Toen ik begon te zingen vonden ze mij niet meer leuk, maar daar kan ik ook niks aan doen."

Vol enthousiasme praat hij over Expeditie Robinson. "Ik kijk er ook echt naar uit om het te kijken. Al durf ik straks misschien niet meer buiten te komen als het uitgezonden is..."

Hoe lang De Bever het nu echt vol heeft gehouden in Kroatië? Daarvoor moet je vanaf 29 augustus elke zondag om acht uur én elke donderdag om halfnegen kijken naar RTL4.

