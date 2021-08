John de Bever doet mee aan Expeditie Robinson: 'Laat mij eens gek doen'

John de Bever doet mee aan Expeditie Robinson. vergroot

Zanger John de Bever is dit seizoen een van de deelnemers aan het tv-programma Expeditie Robinson. De zanger uit Berlicum gaat daarin de strijd aan tegen 16 tot 21 andere deelnemers. De grote vraag is of John kan blijven lachen tijdens de loodzware opdrachten of dat het lachen hem zal vergaan.

Het nieuwe 21e seizoen van Expeditie Robinson is vanaf 29 augustus elke zondag om acht uur én elke donderdag om halfnegen te zien bij RTL4. Vanwege corona is het survivalprogramma niet opgenomen op de vaste locatie op de Filipijnen maar in Kroatië.

'Thuis geoefend'

"Laat ik op mijn 56e nog eens gek doen en ik doe mee”, zegt John de Bever in RTL Boulevard over zijn deelname aan het populaire programma. “Ik heb thuis geoefend om kokosnoten open te maken, maar die zijn er helemaal niet op Kroatië. Ik kon helemaal niks en kon nog geen vuurtje maken. Nou dan weet je het wel. Dus dat liet ik anderen maar doen."

Deze editie van Expeditie Robinson speelt dus niet in de hitte van de Filipijnen, maar in een kil Europees voorjaarsweertje. “Het was verschrikkelijk. Het was heel erg koud. Verder waren er geen zandstranden, alleen maar kiezels. Het is zwaarder dan het op tv lijkt."

Robinson Crusoe

In het programma moeten de deelnemers onder allerlei zware en primitieve omstandigheden opdrachten uitvoeren om te overleven. Daarnaast spelen nog allerlei onderlinge intriges een rol in het programma.

De naam van het programma komt uit het verhaal van de zeeman Robinson Crusoe die schipbreuk lijdt en op een onbewoond eiland terechtkomt. Crusoe moet op het eiland te zien overleven.

Ook Stefano Keizers en Jan van Halst in Expeditie Robinson

John de Bever neemt het in Kroatie onder meer op tegen Dyantha Brooks, Jasper Demollin, Sandra Ysbrandy, Stefano Keizers, Jasmine Sendar, Jan van Halst, Eva van de Wijdeven, Annemiek Koekoek, Defano Holwijn, Britte Lagcher en Robbert Rodenburg.

De presentatie van Expeditie Robinson is handen van Nicolette Kluijver en Kaj Gorgels.

