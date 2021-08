Automobilist rijdt echtpaar met rolstoel aan in Helmond

Een automobilist heeft zaterdagmiddag een echtpaar met een rolstoel aangereden in Helmond. De man in de rolstoel en de vrouw die hem duwde raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde op de Laardonk in Helmond. Een auto reed achteruit van een oprit af bij een huis en zag naar alle waarschijnlijkheid het echtpaar over het hoofd. Dat liep op dat moment langs over de stoep.