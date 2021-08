Verwarde man op de fiets wordt gevonden dankzij iPhone

De politie heeft de man opgehaald en weer thuis gebracht (foto: politie Best-Oirschot). vergroot

Een verwarde man die sinds zaterdagmorgen vermist was, is teruggevonden met hulp van een iPhone. De man was op zijn elektrische fiets vertrokken en bleek zo'n vijftig kilometer verderop te zijn.

Janneke Bosch Geschreven door

De politie werd zaterdagmorgen ingeschakeld toen de man vermist bleek. Hij was op zijn elektrische fiets vertrokken vanuit Teteringen.

Omdat de man zich al vaker wat verward had gedragen, had zijn familie hem een iPhone gegeven. Een heel goed idee, zo bleek. Want op die manier kon met hulp van de functie waarmee je de telefoon terugvindt als je hem kwijt bent, ook deze man terug worden gevonden.

Vijftig kilometer van huis

De man was met zijn elektrische fiets vanuit Teteringen bij Breda, bijna in Eindhoven beland. Hij werd gevonden op de Eindhovensedijk in Oirschot, vijftig kilometer van huis.

Agenten hebben de man daar opgehaald en naar huis gebracht. Ook hebben ze hulpverlening voor de man op de hoogte gebracht.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.