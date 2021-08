Steekpartij op vakantiepark de Katjeskelder in Oosterhout

Op vakantiepark de Katjeskelder heeft een steekpartij plaatsgevonden zaterdagavond. Daarbij is een man gewond geraakt. Die is naar het ziekenhuis gebracht.

De melding van de steekpartij kwam kort voor elf uur binnen zaterdagavond. Bij een ruzie in een vakantiewoning zou een man zijn gestoken. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen precies zijn, is nog niet bekend.