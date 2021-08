Steekpartij op vakantiepark in Oosterhout: man gewond

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision vergroot

Op vakantiepark De Katjeskelder in Oosterhout is zaterdagavond een man neergestoken. Die is naar het ziekenhuis gebracht.

Janneke Bosch Geschreven door

De melding van de steekpartij kwam zaterdagavond kort voor elf uur binnen bij de politie. De man zou gestoken zijn tijdens een ruzie in een vakantiehuisje.

Hij is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Over de ernst van zijn verwondingen is niets naar buiten gebracht.

Getuigen

Er is niemand aangehouden. Wel zijn er getuigen gehoord.

De politie kwam met acht auto's naar de camping om onderzoek te doen.

