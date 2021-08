Coronanieuws: aantal nieuwe coronagevallen loopt langzaam weer op

01.26



Op Aruba heeft de regering opnieuw een avondklok ingesteld. Die geldt van tien uur 's avonds tot vijf uur 's nachts en gaat zondag in. De avondklok geldt in eerste instantie tot 1 september. Alle zaken moeten tot die tijd om uiterlijk negen uur 's avonds sluiten. Het eiland heeft te maken met een forse stijging van het aantal coronabesmettingen. De situatie in het ziekenhuis is kritiek. Er is een gebrek aan gekwalificeerd personeel om de coronapatiënten op te vangen.