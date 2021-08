Bonnie St Claire zet handtekeningen in Bredase kroeg: 'Alsof ik thuiskom'

Hoog bezoek in de Bredase kroeg Venice zondagmiddag. Bonnie St Claire kwam daar langs om haar nieuwe boek te signeren voor fans. 'Kwam een vrouw bij de slijterij', is de toepasselijke titel van de autobiografie.

"Het is echt een Brabants welkom zo te zien!" is de opgetogen reactie van Bonnie als ze onder gejuich en applaus wordt ontvangen bij de bar. "Ik heb best vaak in Breda opgetreden, het voelt een beetje als thuiskomen." Dan neemt ze plaats aan een tafeltje op het terras, waar iedereen die dat wil zijn boek kan laten signeren. En natuurlijk met Bonnie op de foto kan gaan.

"Ik ben echt een diehard fan", verklaart een man die uit Zevenbergen is gekomen om St Claire te ontmoeten. "Ik heb ooit nog met haar opgetreden in Prinsenbeek. Het is een mooi mens, haar uitstraling is geweldig, ze is lief, geen spatjes", zo verklaart hij zijn liefde.