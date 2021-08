Strijdend Willem II pakt eerste punten van het seizoen met zege op Vitesse

Vreugde bij Willem II na de 0-2 tegen Vitesse (foto: Orange Pictures). vergroot

Willem II heeft de eerste overwinning van het seizoen geboekt. Op bezoek bij Vitesse won de ploeg van trainer Fred Grim met 0-3. Een overwinning die tot stand kwam door goede doelpunten, maar vooral ook door hard werken en strijd leveren.

Vitesse had de keuze om de wedstrijd uit te stellen, zoals AZ dat met de wedstrijd tegen Fortuna Sittard deed. De club uit Arnhem koos er echter voor om tussen de twee Europese duels met Anderlecht gewoon te spelen tegen Willem II. Trainer Thomas Letsch gaf echter wel een flink aantal basisspelers rust. En daar maakte Willem II gretig gebruik van.

In de eerste helft zocht Willem II veelvuldig de aanval en werd het met regelmaat gevaarlijk. Na een kleine twintig minuten was het raak voor Willem II. Görkem Saglam leverde een vrije trap puntgaaf af op het hoofd van Kwasi Wriedt, de spits kopte vervolgens raak.

Tien minuten voor rust kwam de Tilburgse ploeg op een 0-2 voorsprong. Ché Nunnely werd diep gestuurd. De buitenspeler omspeelde doelman Markus Schubert en schoof de bal vervolgens in het doel.

In de tweede helft zijn de bedoelingen van Vitesse duidelijk vanaf het eerste fluitsignaal. Letsch heeft drie spelers vervangen en de thuisploeg zet vol druk richting de goal van Timon Wellenreuther. Willem II knokt voor wat het waard is en probeert in de counter gevaarlijk te worden.

Met nog ruim twintig minuten op de klok lijkt de thuisploeg de aansluitingstreffer te maken. De treffer van Nikolai Frederiksen gaat echter niet door nadat de lijntjes getrokken zijn en het eerder in de aanval buitenspel bleek te zijn. Een mentale opsteker voor Willem II. Na de afgekeurde goal probeerde Vitesse het wel, maar de ploeg van Grim leek steeds meer controle over de wedstrijd te krijgen.

Die controle was er helemaal toen Wesley Spieringhs ervoor zorgde dat de laatste twijfels rondom een zege van Willem II verdwenen. De invaller kopte met nog ruim vijf minuten op de klok de 0-3 binnen. Hij kreeg de bal van een andere invaller, Max Svensson.

De wedstrijd in Arnhem was een bijzondere voor Timon Wellenreuther. De Duitse goalie keerde afgelopen week op huurbasis terug bij Willem II. Tegen Vitesse stond hij meteen in de basis. De van Anderlecht overgenomen doelman liet zich een paar keer zien met reddingen en hield meteen de nul. Een betere start van zijn tweede periode in Tilburg had hij zich niet kunnen wensen.

Door de basisplaats van Wellenreuther is Robbin Ruiter zijn plek onder de lat kwijt. Hij ontbrak zondag helemaal in de wedstrijdselectie van Willem II. Jorn Brondeel en Connor van den Berg, achter Ruiter ook de reserves bij de openingswedstrijd van het seizoen, zaten in Arnhem op de bank.

