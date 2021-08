Coronanieuws: 88 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

07.28



Consumenten zijn in augustus weer wat negatiever geworden over de economie, becijferde het CBS. Daarmee zet de in juli ingezette lijn door. Toen kwam er een einde aan acht maanden van herstellend vertrouwen. Zowel het vertrouwen als de bereidheid tot kopen nam af. Wel is het vertrouwen nog boven het langjarig gemiddelde. Consumenten zijn niet negatiever geworden over de huidige stand van de economie, maar wel wat pessimistischer over de vooruitzichten voor de komende twaalf maanden.