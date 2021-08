Coronanieuws: Fantastival in Oss gaat niet door

21.19

Fantastival in Oss gaat dit jaar niet door. Dat heeft organisator Muzelinck in overleg met de gemeente besloten. Het straattheaterfestival zou op 19 september plaatsvinden in het centrum van Oss. Doorgaans trekt het evenement zo'n 15.000 bezoekers. Muzelinck vreest dat het karakter van het festival door de geldende coronamaatregelen verloren gaat. Ook als het evenement in een kleinere of andere vorm zou worden gehouden, verliest het evenement aan sfeer, zo verwacht de organisatie. Er wordt nu gekeken of Fantastival naar het voorjaar van 2022 kan verhuizen.