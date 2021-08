Coronanieuws: spanning rond start scholen, vraagtekens bij coronaregels

Middelbare scholen weer open, maar niet alle scholen doen mee (foto: Pexels). vergroot

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het laatste nieuws over het coronavirus en de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

De aangepaste coronaregels veroorzaken spanningen tussen ouders nu de eerste scholen weer van het slot gaan.

Katten worden massaal gedumpt nu de samenleving 'langzaam teruggaat naar normaal'.

Liveblog

04.30 Spanning rond start scholen: vraagtekens bij coronaregels

Na een paar weken zomervakantie gaan de deuren van de eerste basis- en middelbare scholen in Nederland deze maandag weer van het slot. De eerste heikele kwestie lijkt zich alweer aan te dienen. Zo zouden ongevaccineerde tieners thuis moeten blijven als het tot een coronabesmetting in de klas komt, terwijl hun gevaccineerde klasgenootjes wel naar school mogen. Die maatregel zorgt volgens ouderorganisatie Voor Werkende Ouders voor veel spanningen tussen ouders, is te lezen in De Telegraaf.

02.57 Katten massaal gedumpt, asielen en opvangcentra puilen uit

In tijden van de coronalockdown was de behoefte naar een knuffeldier groot. Maar nu de samenleving langzaam teruggaat naar 'normaal', worden katten massaal gedumpt bij de kattenopvang. Volgens veel asielen en opvangcentra een groot probleem, meldt Hart van Nederland. De asielen en de opvangcentra puilen uit van de gedumpte katjes en kittens. Momenteel wordt er vanuit Stichting Dierenlot onderzoek gedaan naar hoe groot het probleem is.

