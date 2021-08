Haringvlietbrug versmald en snelheid omlaag

Het beweegbare gedeelte van de Haringvlietbrug (foto: Erik Peeters). vergroot

Op de Haringvlietbrug verlaagt Rijkswaterstaat de maximale snelheid vanaf deze maandag van honderd naar vijftig kilometer per uur. Ook worden in beide rijrichtingen van de A29 de twee rijstroken versmald en de parallelbaan wordt afgesloten voor auto's. De brug opent een keer per week voor de hoge scheepvaart.

ANP Geschreven door

Afgelopen weekend was de brug, die Brabant bij Willemstad verbindt met Goeree-Overflakkee, grotendeels gesloten vanwege voorbereidingen op deze verkeersmaatregelen. Die zijn nodig omdat aluminium platen die met klemmen aan de brug zijn bevestigd, lostrillen door het verkeer dat over de brug rijdt.

Klem of plaat zou kunnen loskomen

Dat sterkte van de trillingen wordt bepaald door de hoeveelheid, het gewicht en de snelheid van het verkeer. Zonder maatregelen zou een klem of plaat kunnen loskomen.

De maatregelen duren tot de renovatie van de brug in 2023. Pas dan is een rigoureuze aanpak mogelijk. De Haringvlietbrug is naast de Moerdijkbrug de belangrijkste verbinding tussen Brabant en Zuid-Holland.

LEES OOK: Tóch twee rijstroken bij werkzaamheden aan Haringvlietbrug

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.