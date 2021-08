Tóch twee rijstroken bij werkzaamheden aan Haringvlietbrug

(foto: Erik Peeters). vergroot

Het verkeer over de Haringvlietbrug wordt tijdens de jaren durende werkzaamheden toch niet in iedere richting over één rijstroken, maar over twee versmalde rijstroken geleid. Het begin van de verkeersbeperkingen is daarom uitgesteld van 9 naar 23 augustus. De voorbereidingen kosten nu namelijk extra tijd, schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer.

Corné Verschuren & ANP Geschreven door

De geplande verlaging van de maximumsnelheid van 100 naar 50 kilometer per uur blijft ongewijzigd, aldus de bewindsvrouw.

De brug in de A29 is een belangrijke verbinding tussen Zuid-Holland, Zeeland en Brabant. Er is onderhoud nodig aan de brug omdat deze er slecht aan toe is. "Zonder aanvullende maatregelen wordt de kans steeds groter dat er een klem of plaat loskomt van de brug", zei Rijkswaterstaat in juni. In 2023 moet er een permanente oplossing komen voor het probleem. Tot die tijd gelden de beperkingen.

Petitie

De plannen om in elke richting maar één rijstrook open te hebben leidden tot verzet. Ruim 10.000 mensen tekenden een petitie tegen het plan. Ook gemeenten in het gebied spraken zich ertegen uit. Eerder liet van Nieuwenhuizen weten dat de verkeersbeperkingen tijdens de avondspits voor ruim een uur vertraging zouden gaan zorgen.

Politie en Openbaar Ministerie zullen dagelijks, met mobiele controles en via flitspalen, handhaven op de nieuwe toegestane snelheid van 50 kilometer per uur.

