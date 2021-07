Files door sluiting Haringvlietbrug veel langer dan gedacht

De haringvlietbrug (archieffoto: J. van Broekhoven) vergroot

Verkeer dat over de Haringvlietbrug rijdt, zal door de langdurige verkeersmaatregelen binnenkort met flinke files te maken krijgen. Zo gaat de maximumsnelheid omlaag van 100 naar 50 kilometer per uur en wordt het verkeer over één rijstrook geleid. Uit de eerste berekeningen blijkt dat de extra reistijd tijdens de avondspits kan oplopen tot 68 minuten, zo schrijft demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) donderdag aan de Tweede Kamer.

De ingrepen zijn volgens de minister nodig, omdat aluminium platen die met klemmen aan de brug zijn bevestigd, lostrillen door het verkeer dat over de brug rijdt. Met de maatregelen moet de brug tot 2023 veilig zijn voor het verkeer en in de tussentijd moet het probleem zijn opgelost.

De brug gaat vanaf 9 augustus aanstaande twee jaar lang gedeeltelijk dicht. De A29 verbindt Zuid-Holland met het Brabantse vasteland. De brug gaat deels op slot om te voorkomen dat de brug verder wordt beschadigd. De brugklep wordt over twee jaar vervangen. In beide richtingen is maar één rijbaan open en kan maximaal vijftig kilometer per uur worden gereden.

Extra reistijd

Aanvankelijk had Van Nieuwenhuizen gemeld dat de extra reistijd tijdens de avondspits zou uitkomen op ongeveer dertig minuten. Maar dat blijkt dus toch meer. Tijdens de avondspits zou het voor de A29 in zuidelijke richting om 68 minuten en in noordelijke richting 40 minuten kunnen bedragen, aldus de minister.

"Op de parallelle A4/16 is de extra reistijd 20 minuten. Deze berekeningen gaan overigens uit van de reisprognoses voor het jaar 2023. Voorts is nog geen rekening gehouden met forse inzet van mobiliteitsmanagement", staat in de brief. De extra reistijd, ook tijdens de ochtendspits, wordt nog verder onderzocht.

Op verzoek van de Tweede Kamer wordt ook bekeken of bijvoorbeeld maatwerk mogelijk is om de hinder voor het verkeer te verlichten, bijvoorbeeld tijdens de spits.

