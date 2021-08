Petitie tegen maatregelen op Haringvlietbrug: 'Kost 100 miljoen per jaar'

De verkeersbeperkingen op de Haringvlietbrug gelden tot 2023 (foto: Erik Peeters). vergroot

Ruim 3500 mensen hebben een petitie ondertekend om de onlangs ingestelde verkeersmaatregelen op de Haringvlietbrug terug te draaien. Twee jaar lang mag er daar niet harder dan 50 kilometer per uur worden gereden en moet het verkeer over de A29 in beide richtingen via één rijstrook over de brug rijden. Dat levert onacceptabele vertraging op, vindt de initiatiefnemer van de petitie.

De Haringvlietbrug verbindt Brabant bij Willemstad met Zuid-Holland. Het is naast de Moerdijkbrug de belangrijkste verbinding tussen de twee provincies. Maar de Haringvlietbrug is te kwetsbaar geworden voor intensief gebruik.

Op de brug gold een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. De maatregelen zijn nodig om de brug veilig te kunnen blijven gebruiken, zo heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat besloten. Rijkswaterstaat denkt dat dit tot een extra reistijd van een half uur tijdens de avondspits gaat leiden. Ook rekent ze op files op de A29 en de A16.

'Torenhoge kosten'

Pas in 2023 kan een klep worden vervangen waaraan aluminium brugonderdelen met klemmen zijn bevestigd. Deze klemmen trillen los door het verkeer dat over de brug rijdt. Hoe harder het verkeer over de brug rijdt, hoe zwaarder de voertuigen en hoeveel voertuigen de oversteek maken: hoe heviger de trillingen.

Volgens de petitie hebben mensen die vaak gebruik maken van de brug veel hinder van de beperkingen. Bovendien zouden de huidige maatregelen 'zeker 100 miljoen euro maatschappelijke kosten per jaar' met zich meebrengen. Ook zou het ministerie onvoldoende naar alternatieven hebben gekeken als trajectcontroles, het vervroegen van de renovatie van de brug of het stilleggen van de scheepvaart, zodat de brug niet open hoeft.

