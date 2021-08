Prachtige paarse heide bloeit als nooit tevoren: 'Zo ontzettend mooi'

De fraaie paarse heide op de Kampina bij Boxtel (foto: JS_Gallerynl). De heide bij Reusel (foto: Frans Kapteijns). De heide bij het Zwartven in Reusel (foto: Frans Kapteijns). Volgende Vorige vergroot 1/3 De fraaie paarse heide op de Kampina bij Boxtel (foto: JS_Gallerynl).

De paarse bloemenpracht op de Brabantse heidegebieden schittert op social media. Veel mensen besloten afgelopen weekend daar te gaan wandelen en de bloeiende heide vast te leggen op en plaatsten de foto's op Instagram en Facebook. "We bevinden ons nu echt op het hoogtepunt van de bloei", vertelt boswachter Frans Kapteijns.

Het lijkt wat vroeg, dat de heide nu al in bloei staat. Normaal is dit eind augustus pas het geval. "Maar de laatste jaren is de heide wat eerder aan het bloeien, zoals alles eerder plaatsvindt door de klimaatverandering", weet Frans. "Vaak eind juli, begin augustus al."

Hij wijst op de natte zomer waarmee we dit jaar te maken hebben. "Dat is voor de heide, zeker als de zon tussendoor heel fel schijnt, ideaal om zich te ontwikkelen. Dan hebben we het over de gewone struikhei. De gewone dophei is al bijna uitgebloeid."

"Als er dan ook nog jonge kalfjes zijn, dan word ik helemaal blij."

Conny is een van de vele natuurliefhebbers die de heide afgelopen weekend besloot vast te leggen: "De natuur is zó ontzettend mooi", verzuchtte zij. "Iedere maand bloeit er wel iets prachtigs. Ik geniet onwijs van de bloemen en de paarse heide. Maar de herfst met zijn kleuren is ook favoriet. Vooral omdat ons paard Rogan daar zo mooi bij kleurt."

Evelien bezocht zaterdagochtend met een vriendin de bloemenpracht op de Kampina tussen Oisterwijk en Boxtel. Ze was lyrisch toen ze een kudde koeien tegenkwam. "Midden in een veld vol paarse pracht. En als er dan ook nog jonge kalfjes zijn, dan word ik helemaal blij." Ze vond de wandeling de moeite waard, maar ze zag vooral 'plukken' heide en geen uitgestrekte velden vol bloeiende heide.

"Dan heeft ze niet helemaal goed gelopen", reageert Frans. "Op alle heidegebieden hebt je centrale delen waar de heide heel mooi staat te bloeien, maar ook stukken waar je alleen maar plukken ziet omdat daar bijvoorbeeld het pijpenstrootje de overmacht heeft door de hoeveelheid stikstof in de provincie. Bij de Kampina vind je de centrale heide aan de noordkant van het natuurgebied. Ik ben daar afgelopen week geweest en daar is het fantastisch mooi!"

"Als je puur voor de heide komt, ga dan lekker vroeg in de ochtend!"

Deze ochtend bezocht Frans de natuur bij Reusel. "Ook daar ben ik de heide gaan bekijken, bij het Zwartven. Daar heb je ook op sommige plekken alleen maar plukjes heide. Maar als je naar het centrale deel loopt, staat daar de heide aaneengesloten prachtig te bloeien. Ik heb daar al heel wat foto's gemaakt."

Wie de paarse pracht met eigen ogen wil bekijken, doet er volgens Frans goed aan om bijtijds te vertrekken. "De heide staat er het mooist bij als je vroeg bent. Als de zon net over de heide scheert en je pakt de dauwdruppeltjes mee, dan heb je het mooiste beeld van de heide. Midden op de dag vervlakt de kleur. Wil je wat meer insecten zien, dan moet je wel 's middags gaan want insecten hebben wat zon nodig. Maar als je puur voor de heide komt, ga dan lekker vroeg in de ochtend!"

