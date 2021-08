Agenten op leenfietsen achter scooter aan, maar ze kunnen hem niet bijbenen

De politie die zondagavond in Rijsbergen de achtervolging inzette op een scooterrijder, kreeg hierbij hulp van omwonenden. Zo kregen agenten verschillende fietsen om de man die er uiteindelijk te voet vandoor ging, te achterhalen. Hoewel de man wist te ontkomen, bedankt de politie de omwonenden maandag voor hun hulp.

De politie zette de achtervolging op de scooterrijder zondagavond in nadat hij een stopteken negeerde. De man is een bekende van de politie. "We weten dat hij vaker rijdt zonder rijbewijs", schrijft de politie. "Dat was in eerste instantie ook de reden voor het geven van het stopteken."