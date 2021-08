Dronken man (29) dreigt nieuwe vriend van zijn ex te vermoorden

De man zat dronken achter het stuur. (Archieffoto) vergroot

Een man uit Waalwijk is in de nacht van zondag op maandag opgepakt omdat hij zijn 26-jarige ex-vriendin ernstig zou hebben bedreigd. Ook was hij dronken in de auto gestapt.

Rebecca Dijkstra Geschreven door

Het slachtoffer werd rond halfdrie 's nachts meerdere keren gebeld door haar ex die dreigde dat hij haar nieuwe vriend zou gaan vermoorden. Ook zei hij dat hij toch niks meer te verliezen had.

Granaat

Niet veel later reed hij door haar straat, schopte hij tegen haar auto en riep hij dat hij een granaat door haar ruit zou gooien. Agenten konden hem op de Lovenstraat aanhouden, maar ook daarna ging de man door met dreigen.

Hij had drie keer meer gedronken dan toegestaan en moest zijn rijbewijs inleveren.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.