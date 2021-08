Rick maakt een carnavalskraker van 'Ik ga zwemmen (in Bacardi Lemon)'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Rik maakt een carnavalskraker van 'Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon'

Het is dé absolute zomerhit van dit jaar: 'Ik ga zwemmen (in Bacardi Lemon)' van Mart Hoogkamer. Nu wordt de kraker nog luidkeels meegezongen aan de Zuid-Europese costa's, maar dankzij Rick van de Brink uit Bergen op Zoom is het nummer ook al helemaal klaar voor carnaval. Hij goot het nummer in een dweilbandjasje. En dat helemaal in z'n uppie.

Sven de Laet Geschreven door

Hij heeft nog nooit lessen gehad, maar toch speelt de 23-jarige Rick inmiddels een hele reeks instrumenten. Toen vorig jaar op de Elfde van de Elfde het carnavalsseizoen niet kon losbarsten door corona, kwam hij met een plan. "Dweilbandjes mochten niet optreden, maar ik kon wel in mijn eentje alle instrumenten inspelen."

Zo gezegd, zo gedaan. Rick startte het YouTube-kanaal Brass Covers NL, waarop hij zijn creaties deelde. "Maar na een tijdje kwamen die carnavalsliedjes mijn strot uit. Ik wilde ook weleens wat anders."

Zijn nieuwste project is daar een goed voorbeeld van. "Iedereen heeft het over dat nummer van Mart. Vrienden vroegen telkens of ik die niet wilde spelen. Maar ik was er in eerste instantie eigenlijk niet zo kapot van." Uiteindelijk ging Rick toch overstag. "Afgelopen weekend heb ik me er toch aan gewaagd. Ik heb de muzieklijnen gehad van Hoempa Hits, vervolgens alles één voor één ingespeeld en tot slot de boel door elkaar gemixt."

"Je denkt bij zo'n nummer al gauw dat het niet veel voorstelt, maar er zaten toch nog behoorlijk wat akkoorden in."

Het eindresultaat stond er vrij vlotjes op. "Binnen een uur. Dat was een record, hoor." Niet dat het per se heel makkelijk was. "Je denkt bij zo'n nummer al gauw dat het niet veel voorstelt, maar er zaten toch nog behoorlijk wat akkoorden in."

Net als bij het origineel, stromen ook de reacties op Ricks cover inmiddels binnen. "Er wordt weleens gezegd dat een nummer pas écht een hit is als 'ie ook door een dweilorkest wordt gespeeld. Ik krijg vanuit alle hoeken de vraag of mensen het arrangement kunnen kopen. Het zijn vooral dweilbands, die het ook willen gaan spelen. Maar daar ben ik terughoudend in. Het moet wel een beetje speciaal blijven."

En of Rick inmiddels wél fan is van het nummer? "Ik ben hem wel meer gaan waarderen. Stiekem is het nummer best leuk."

