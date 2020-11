Rick brengt op 11-11 met zijn eenmans-dweilorkest de leut bij mensen thuis

Rick bespeelt meerdere instrumenten waaronder de trombone. (Foto: Erik Peeters) vergroot

Geen kroeg of dweilorkest woensdag. Voor veel carnavalsvierders wordt de elfde van de elfde dit jaar er eentje om weer snel te vergeten. Maar niet voor Rick van de Brink uit Bergen op Zoom. Rick maakt zijn eigen feestje met zijn eigen dweilorkest. Via zijn YouTube-kanaal is iedereen welkom om de leut volledig coronaproof thuis met hem mee te vieren.

Rick (22) bespeelt alle instrumenten voor zijn orkest zelf. Sousafoon, trompet of trommel de Bergenaar draait er zijn hand niet voor om. Een voor een speelt hij een instrument in op de computer. Daarna mixt hij alles bij elkaar en zet hij het resultaat op zijn videokanaal Brass Covers NL.

“Toen ik het voor de eerste keer terug hoorde, vond ik het wel heel vet. Je hebt van tevoren namelijk nog geen idee hoe het zal gaan klinken. Met een stel goede microfoons en een goede laptop kun je heel ver komen.”

Rick is een eenmansdweilorkest:

Wachten op privacy instellingen...

Rick speelde al vanaf jonge leeftijd slagwerk. Later kwamen de bas, trombone en trompet erbij. Zijn eenkoppige dweilband krijgt inmiddels aardig wat bekendheid op social media. Het repertoire loopt uiteen van lokale vastenavondnummers uit ’t Krabbegat tot landelijke feestmuziek.

“Ik kan natuurlijk niet verwachten dat iedereen de Bergse liedjes kent, vandaar voor elk wat wils. Ik krijg superleuke reacties en vragen van mensen die niet kunnen wachten tot ik weer een nieuw nummer post, echt heel tof”, vertelt Rick.

Rick begon als kind met slagwerk (foto: Erik Peeters). vergroot

Ondanks zijn solosucces zou hij liever nog met zijn vriendenorkestje aan het dweilen slaan. Rick is op de elfde van de elfde steevast te vinden in de kroeg. “Eerst thuis een bodempje leggen en daarna op stap. Wat biertjes drinken en dan een paar setjes spelen met de band. Het zit er dit jaar niet in, dus moet ik er maar zelf een feestje van maken en ook zelf de slingers ophangen.” Begeleid door zijn eigen muziek komt het vast goed en in ieder geval coronaproof.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.