Zo hevig trilt de Haringvlietbrug

Zo erg trilt de Haringvlietbrug

De maximumsnelheid van 50 kilometer per uur op de Haringvlietbrug vanwege werkzaamheden lijkt geen overdreven maatregel. Op een filmpje is te zien hoe hevig de brugdelen trillen door het verkeer dat over de brug gaat.

Frits van Otterdijk

Behalve het verlagen van de maximumsnelheid, zijn ook de rijstroken versmald. De parallelbaan is helemaal afgesloten.

Rijkswaterstaat waarschuwt verkeersdeelnemers voor ernstige vertraging van meer dan een uur. Vanwege de schoolvakantie tot september lijkt de overlast deze week nog mee te vallen. Het opknappen van de versleten brug gaat duren tot in 2023.

In de video hierboven kun je zien hoe erg de Haringvlietbrug trilt.

