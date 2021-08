Problemen door werkzaamheden aan de Haringvlietbrug vallen nog mee

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Op de Haringvlietbrug geldt voorlopig een maximumsnelheid van vijftig kilometer

De ochtendspits op de Haringvlietbrug verliep maandag rustig, ondanks alle werkzaamheden. Sinds maandag is de maximale snelheid verlaagd naar vijftig kilometer per uur en zijn de rijstroken versmald. De parallelbaan is helemaal afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht later wel meer verkeersdruk en files.

Door de werkzaamheden werd eerder door Rijkswaterstaat gewaarschuwd voor flinke files. Er wordt rekening gehouden met een extra reistijd van tot wel 68 minuten. Dit was maandag tijdens de ochtendspits in ieder geval niet het geval: het verkeerd reed lekker door, maar dat kan te maken hebben met de schoolvakanties die in Zuid-Nederland nog tot begin september duren.

Lostrillen

Afgelopen weekend was de brug, die Brabant bij Willemstad verbindt met Goeree-Overflakkee, grotendeels gesloten vanwege voorbereidingen op deze verkeersmaatregelen. Die zijn nodig omdat aluminium platen die met klemmen aan de brug zijn bevestigd, lostrillen door het verkeer dat over de brug rijdt.

Die sterkte van de trillingen wordt bepaald door de hoeveelheid, het gewicht en de snelheid van het verkeer. Zonder maatregelen zou een klem of plaat kunnen loskomen.

Niet inhalen

De maatregelen duren tot de renovatie van de brug in 2023. "Een beweegbare brug vervangen is ingewikkeld, dat vraagt veel tijd en voorbereiding", aldus Pieter Beeldman van Rijkswaterstaat.

Om te kunnen handhaven is er een flitskast op de brug geplaatst. Beeldman: "Dat is echt belangrijk, de oproep is echt om je aan de snelheid te houden. Voor jezelf, maar ook voor je medeweggebruikers. De oproep is ook: niet inhalen."

Meer files

Na een rustige ochtendspits verwacht Beeldman de komende periode toch nog files. "Er zal verkeershinder zijn, we moeten rekening houden met meer files." De verwachting is dat het vooral in de avondspits druk kan worden.

De Haringvlietbrug is naast de Moerdijkbrug de belangrijkste verbinding tussen Brabant en Zuid-Holland.

