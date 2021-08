10.000 mensen tekenen petitie tegen maatregelen op Haringvlietbrug

Doembeeld: filevorming op de Haringvlietbrug (foto: Rijkswaterstaat). vergroot

Meer dan 10.000 mensen hebben een petitie getekend om het gedeeltelijk sluiten van de Haringvlietbrug te voorkomen. Vanaf maandag wordt het verkeer in beide richtingen over één rijstrook geleid. Ook wordt de maximumsnelheid dan teruggebracht van 100 naar 50 kilometer per uur. Dit is volgens Rijkswaterstaat nodig vanwege werkzaamheden die twee jaar gaan duren.

De Haringvlietbrug verbindt onze provincie bij Willemstad met Zuid-Holland. Het is naast de Moerdijkbrug de belangrijkste verbinding tussen de twee provincies. De Haringvlietbrug is te kwetsbaar geworden voor intensief gebruik.

Nog meer alternatieven?

"De gevolgen zijn voor weggebruikers onacceptabel", staat in de petitie. De initiatiefnemers roepen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op te onderzoeken welke alternatieven er zijn om de huidige capaciteit voor het wegverkeer in stand te houden en geen rijbanen af te sluiten.

De maatregelen zouden vorige week maandag al zijn ingegaan. Maar onder druk van onder meer Veiligheidsregio’s werden die uitgesteld tot 9 augustus. Ook diverse organisaties van werkgevers en transportbedrijven hadden protest aangetekend. Transport en Logistiek Nederland (TLN) zegt dat de langdurige sluiting van rijstroken de transportsector zeker 53 miljoen euro kost.

Kans op vertragingen

De beperkingen op de A29, de weg over de Haringvlietbrug, zouden volgens Rijkswaterstaat tot een extra reistijd van een half uur tijdens de avondspits leiden. Ook wordt rekening gehouden met files op deze snelweg en de A16. Nieuwe berekeningen gaan zelfs uit van nog meer vertragingen.

Pas in 2023 kan een klep worden vervangen waaraan aluminium brugonderdelen met klemmen zijn bevestigd. Deze klemmen trillen los door het verkeer dat over de brug rijdt. Hoe harder het verkeer over de brug rijdt, hoe zwaarder de voertuigen en hoeveel voertuigen de oversteek maken: hoe heviger de trillingen.

