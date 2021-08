PSV wil het karwei tegen Benfica afmaken: 'Zeker nu we zo dichtbij zijn'

Roger Schmidt (foto: Maurice van Steen/ANP). vergroot

PSV voelt zich klaar om het karwei af te maken en ten koste van Benfica de groepsfase van de Champions League te bereiken. "We hebben heel hard gewerkt voor deze kans", blikte trainer Roger Schmidt vooruit op de return van dinsdagavond om een ticket voor de koningsklasse. "We willen vanaf het eerste fluitsignaal op zoek gaan naar doelpunten."

PSV moet een achterstand van 2-1 goedmaken in het Philips Stadion. De twee vorige Europese thuiswedstrijden tegen Galatasaray (5-1) en FC Midtjylland (3-0) werden overtuigend gewonnen.

Benfica is een tegenstander van een ander kaliber. "Maar we zullen dat duel op dezelfde manier benaderen", zei Schmidt.

"Ik heb het gevoel dat we er klaar voor zijn."

"We spelen een finale voor eigen publiek. Dat is een enorm voordeel. Onze fans kunnen voor een fantastische sfeer zorgen. Ik heb het gevoel dat we er klaar voor zijn", aldus de Duitse coach.

Schmidt benadrukt dat er veel op het spel staat dinsdagavond. "We hebben vorig seizoen hard gewerkt om een kans op de groepsfase van de Champions League te houden. In de voorbereiding hebben we hard gewerkt om deze wedstrijd te mogen spelen."

"Wij willen naar de Champions League."

De PSV-coach geeft aan dat de Europa League ook een mooi toernooi is. "Maar wij willen naar de Champions League. Zeker nu we zo dichtbij zijn."

PSV moet met twee doelpunten verschil winnen, aangezien de ‘uitgoal-regel’ is vervallen. Bij een overwinning met 1 doelpunt verschil moeten na reguliere speeltijd en verlenging eventueel strafschoppen de beslissing brengen.

"Achteraf kan je misschien zeggen of de nieuwe regel gunstig of niet gunstig is uitgevallen", stelde Schmidt. "Maar ik ben er geen moment mee bezig geweest."

Schmidt kan beschikken over een nagenoeg fitte selectie, met ook Noni Madueke en Ritsu Doan daarbij. De Britse aanvaller kreeg zaterdag tegen Cambuur een trap op een enkel, maar trainde maandag weer volledig mee. Jan Vertonghen is weer aangesloten bij de selectie van Benfica, na een spierblessure.

"De wedstrijd zal intens worden."

De Duitse coach van PSV verwacht niet dat Benfica alleen maar komt verdedigen en counteren in Eindhoven. "Daarvoor is een voorsprong van 2-1 klein. De wedstrijd zal intens worden. De belangen zijn groot, in sportief en financieel opzicht."

De startpremie voor de groepsfase van de Champions League bedraagt 15,6 miljoen euro. PSV rekent op ruim 30 miljoen euro als het aan de koningsklasse mag deelnemen.

