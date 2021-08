René en Willy: 'Voorsprong van PSV op Ajax wordt alleen nog maar groter'

Olivier Boscagli (rechts) scoorde de vierde treffer van PSV tegen SC Cambuur (foto: ANP2021/Maurice van Steen). vergroot

Het puntenverlies van Ajax bij FC Twente zondag heeft René en Willy van de Kerkhof goed gedaan. De clubiconen van PSV zagen 'hun' club een dag eerder al met 4-1 winnen van SC Cambuur. Het is een tijdje geleden dat PSV op de ranglijst van de Eredivisie een voorsprong had op de Amsterdamse concurrent.

"Dit is zeker goed nieuws", reageerde René maandagochtend in het Omroep Brabant-radioprogramma Wakker! "Als je ziet dat FC Twente in de laatste minuten nog even de gelijkmaker scoort, is dat een opstekertje voor PSV. Het is nog vrij vroeg in het voetbalseizoen, maar dit is mooi meegenomen. Volgens mij is dit het begin van de voorsprong die PSV uiteindelijk op Ajax zal krijgen."

Wissels

PSV-coach Roger Schmidt gaf tijdens de wedstrijd tegen Cambuur weer verschillende basisspelers rust, met het oog op de belangrijke Champions League-wedstrijd tegen het Portugese Benfica van dinsdag. André Ramalho bleef de hele wedstrijd op de bank en Mario Götze en Ibrahim Sangaré voetbalden slechts de laatste twintig minuten mee. Op hun posities speelden zaterdag Armando Obispo, Mauro Junior en Davy Pröpper.

"Afgelopen jaar werd het spel van PSV steeds minder als er spelers gewisseld werden, maar nu gaat het steeds beter", zag Willy. "De ploeg had zich alleen meer moeten belonen, met 5-1 of 6-1 zege. Of 6-2, want Cambuur heeft ook kansjes gekregen. Maar het gaat zeer voortvarend."

Met zes punten uit twee wedstrijden deelt PSV de koppositie in de Eredivisie met Feyenoord - dat Go Ahead Eagles zondag met 2-0 versloeg - en Heerenveen, dat zaterdag afrekende met RKC.

Blijvertjes

Ook Willem II boekte afgelopen weekend een zege. Na de kansloze 4-0 thuisnederlaag tegen Feyenoord werd subtopper Vitesse in Arnhem met 3-0 opzij gezet. "Dat was een mooie overwinning, verdiend ook!", zag René. "Willem II verbaast me wel een beetje, die ploeg speelt goed voetbal. Chapeau voor de Tilburgers!"

RKC was afgelopen weekend de enige verliezer onder de Brabantse clubs in de Eredivisie. De ploeg van coach Joseph Oostingh leed in Heerenveen een 3-2 nederlaag. "Maar RKC had iets meer verdiend", zag Willy. "Zeker in de tweede helft. Ook RKC heeft goed voetbal gespeeld. Ik zie alle Brabantse ploegen steeds beter spelen, dat doet me deugd." René vult aan: "Willem II en RKC Waalwijk zullen dit seizoen blijvertjes zijn in de Eredivisie."

