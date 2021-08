Zorgeloos avondje voor PSV, Eindhovenaren winnen simpel van Cambuur

Blijdschap bij PSV na de een treffer tegen SC Cambuur (foto: Orange Pictures). vergroot

PSV heeft in aanloop naar het tweede duel met Benfica een zorgeloos avondje in de Eredivisie gehad. In eigen huis won de ploeg van trainer Roger Schmidt, die de nodige spelers rust gaf, simpel van SC Cambuur: 4-1.

In het eerste kwartier bleek een brutaal Cambuur niet onder de indruk van het huidige PSV. De ploeg uit Leeuwarden wist meerdere keren in schotpositie te komen. Nadat Issa Kallon binnen een minuut twee keer aan mocht leggen begonnen een paar PSV-supporters op de tribune te fluiten. Een groot fluitconcert volgde niet, het was voor de het grote merendeel van de fans juist reden om extra fanatiek achter de ploeg te gaan staan en zich al zingend te laten horen.

Die positieve benadering had heel snel succes. Nog geen minuut na de dubbele schotkans was het raak voor PSV. Uit een corner kopte Davy Pröpper knap raak. Hij knikte de bal in de verre hoek en liet Cambuur-goalie Sonny Stevens kansloos.

Effectief en fraai

Lang duurde het niet voor alle aanwezige PSV-supporters een tweede treffer mochten vieren. Met zijn hak speelde Pröpper een hoge bal in op Eran Zahavi. De spits gaf de bal aan Bruma, die achter zijn standbeen langs de bal weer terug wist te geven aan Zahavi. De international van Israël snelde naar binnen en haalde vanaf de rand van het strafschopgebied met succes uit: 2-0.

Na rust kwamen Zahavi, Cody Gakpo en Mauro Junior niet meer terug uit de kleedkamer. Noni Madueke was één van de drie invallers. Binnen drie minuten wist de Engelsman zijn naam op het scorebord te zetten. Jordan Teze stoomde op aan de rechterkant van het veld. Hij speelde de bal goed in op Madueke, die eerst een keer dreigde te schieten voordat hij echt doeltreffend uithaalde.

Met die treffer zo kort na rust zorgde PSV er ook voor dat de wedstrijd gespeeld was. Cambuur zocht de hele wedstrijd de aanval, soms gedurfd en soms naïef. Door de ruime voorsprong hadden de Eindhovenaren genoeg lucht om zelfs bij een tegentreffer niet in paniek te raken.

Die Cambuur-goal kwam er echter wel redelijk snel. Met nog 25 minuten op de klok schoot de mee opgestoomde Alex Bangura in de korte hoek langs Joël Drommel. Het bleef bij die ene treffer van de bezoekende ploeg. Diep in blessuretijd maakte Olivier Boscagli er met een knal van afstand nog wel 4-1 van, waardoor PSV met een ruime zege van het veld stapte.

Benfica

Zonder met krachten te smijten kwam PSV deze speelronde in de Eredivisie goed door. En dus kan de focus op Benfica en de kwalificatie van de Champions League. Dinsdag wacht de tweede ontmoeting met de club uit Portugal. Na de 2-1 nederlaag in Lissabon moet PSV in eigen huis winnen. Benfica komt ook met een competitiezege op zak naar Eindhoven. Door late treffers van Lucas Verissimo en Alex Grimaldo won Benfica met 0-2 van Gil Vicente.

