Verdachte van aanslagen op Poolse supermarkten ontkent

Een 26-jarige Amsterdammer die een coördinerende rol zou hebben gehad bij ten minste drie aanslagen op Poolse supermarkten vorig jaar, ontkent alles. Twee van de doelwitten waren winkels in Heeswijk-Dinther en Tilburg.

"Ik heb er niets mee te maken", zei Serginio S. maandag in de rechtbank in Haarlem. Daar was de eerste voorbereidende zitting in zijn zaak.