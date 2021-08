Ontsnapte kangoeroe uit Wintelre is nog steeds spoorloos

De ontsnapte kangoeroe (foto: Peter Leunissen). vergroot

De ontsnapte kangoeroe van Roy Kwinten uit Wintelre is nog altijd spoorloos. Het dier stond al een jaar of drie achter een hek op een stuk grond bij het huis van Kwinten. "Vorige week was-ie opeens verdwenen en ik denk dat-ie over het hek is gesprongen", beschrijft de eigenaar zijn vermoedens.

Zo'n drie jaar geleden kocht Kwinten de kangoeroe op Marktplaats. "Ik hou van dieren en vond het wel mooi bij ons achter in de wei."

De kangoeroe nam vorige week donderdag echter de kuierlatten en ging ervandoor. "De eerste dagen hupte hij nog in de omgeving van Wintelre en daarna bij Veldhoven. Als ik signalen krijg waar hij zou kunnen zijn, dan rijd ik er meteen naar toe. Maar meestal is hij dan weer verdwenen", vertelt Kwinten.

Goede hoop

"Vandaag heb ik geen goede tips meer gekregen. Hij zou in Waalre zijn gezien, maar dat is nogal een eindje hier vandaan. Dat geloof ik niet zo. Ik heb nog wel goede hoop dat-ie terugkomt. Ik ben wel afhankelijk van mensen die hem hebben gezien. Als hij over een week nog niet terecht is, dan weet ik het ook niet meer. Politie en dierenambulance zijn inmiddels op de hoogte."

Volgens Kwinten kan de kangoeroe eenvoudig overleven. "Als hij in een bosgebied komt, gaat dat zeker lukken. In die omgeving heeft hij het goed naar zijn zin. Dan leeft-ie over tien jaar nog. Ik hoop wel dat er niemand tegenaan rijdt."

Benaderen is lastig

Het benaderen van de kangoeroe is lastig, zegt de eigenaar. "Het is nog maar de vraag óf je hem wel kunt vangen. Hij is niet zo tam dat je dichterbij kunt komen. Kom je té dichtbij, dan is-ie gevlogen en met een snelheid van zestig kilometer per uur. Dan weet je het wel."

