Drie auto's door brand verwoest in Tilburg

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Drie auto's gaan in vlammen op in Tilburg

Drie auto's zijn in vlammen opgegaan, in de nacht van maandag op dinsdag in Tilburg. Het vuur sloeg van de ene auto over op de andere en legde zo drie wagens in de as.

Janneke Bosch Geschreven door

De brand ontstond op een parkeerplaats bij een flatgebouw aan de Mascagnistraat in Tilburg. Het vuur verspreidde zich van auto naar auto. Drie wagens brandde helemaal uit, een vierde auto raakte licht beschadigd.

De brandweer was er snel bij om de brand te blussen, maar kon de auto's niet redden. Ook de politie kwam naar de plek van de brand. Er is een lint om de uitgebrande voertuigen gespannen en later op de dag wordt er verder onderzoek gedaan. Er wordt rekening gehouden met brandstichting.

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision vergroot

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision vergroot

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.