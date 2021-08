Milieuclubs beginnen procedures tegen Brabantse stikstofregels

Twee milieuorganisaties zijn een reeks juridische procedures begonnen waarmee ze de Brabantse stikstofregels van tafel willen krijgen. Mobilisation (MOB) en vereniging Leefmilieu zijn het niet eens met de manier waarop de provincie alsnog een natuurvergunning wil geven aan bedrijven die stikstof uitstoten. "Valse rekensommen worden gebruikt om een grote toename van stikstof toe te staan", stelt advocaat Valentijn Wösten.

Salderen

De Raad van State bepaalde in 2019 dat dat programma in strijd was met Europese natuurwetgeving. Provincies en het kabinet willen deze zogenoemde PAS-melders alsnog een vergunning geven. Omdat de totale stikstofuitstoot niet mag toenemen, is het idee om een toename op de ene plaats weg te strepen tegen een afname op een andere plaats. Dat heet salderen.