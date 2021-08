70 miljoen om door stikstof bedreigde natuur in Brabant te herstellen

De provincie krijgt 70 miljoen euro van het rijk om stikstof terug te dringen in en om beschermde natuurgebieden, de zogeheten Natura 2000-gebieden. Ook kan ze 10 miljoen euro tegemoet zien om bossen, die de afgelopen jaren zijn gekapt, te compenseren.

Ze is blij met de toezegging uit Den Haag: “Met deze bedragen kunnen we echt extra stappen gaan zetten om de natuur in en rond deze gebieden te herstellen en robuuster te maken. Hierdoor kunnen ook volgende generaties genieten van onze unieke natuur in Brabant.”