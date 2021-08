Te hard gegroeide basisschool wordt opgesplitst: 'Hopelijk snel nieuwbouw'

De J.J. Anspachschool in Dongen (foto: Raymond Merkx). vergroot

De leerlingen van de J.J. Anspachschool in Dongen worden defintief opgesplitst. Komend schooljaar moeten drie klassen naar een ander gebouw. Dat laat directeur Herman Straver weten: "Ik vind het teleurstellend."

Het gebouw van de school aan de Kerkstraat is verouderd en te klein voor de ongeveer 280 leerlingen. En het aantal leerlingen zal de komende jaren nog groeien. Er wordt dan ook al jaren gesproken over nieuwbouw, maar die plannen zijn nog steeds niet van de grond gekomen.

Als tussenoplossing werd in juni een verdeling van de klassen over twee gebouwen voorgesteld. "De school is zo hard gegroeid dat we besloten hebben gebruik te maken van het aanbod", legt de directeur uit. De drie klassen gaan na de zomervakantie naar het leegstaande gebouw van de mavo van het Cambreur College. "Hopelijk is het tijdelijk, maar dat hangt af van de beslissing van de gemeente over budget voor de nieuwbouw."

Mocht er een nieuw gebouw komen, dan kunnen alle klassen weer bij elkaar als de bouw klaar is. Maar als dat er niet komt, is het niet duidelijk hoe lang de drie klassen in een ander gebouw moeten zitten. "Ik maak me dan veel zorgen over hoe lang we zo gesplitst moeten blijven", zegt Straver.

Die onzekerheid vindt de directeur teleurstellend. "We gingen er echt van uit dat er in juni een beslissing zou komen over de nieuwbouw. Deze tijdelijke oplossing kan, maar als er geen nieuwbouw komt dan is het gevaar dat deze splitsing lang gaat duren en dat wil ik niet. We zijn modern onderwijs aan het ontwikkelen, waarbij je denkt in niveaus in plaats van in klassen. Dat dan drie klassen ergens anders zitten, maakt het lastig."

Ouders reageerden volgens de directeur ook teleurgesteld op de splitsing. "Die heeft natuurlijk gevolgen. Maar ze hebben er ook begrip voor. Ze hebben gezien dat we ons uiterste best hebben gedaan afgelopen jaren, want je wilt nog steeds goed onderwijs geven. Maar het kon zo ook niet langer", zegt de directeur over het grote aantal leerlingen in het te kleine gebouw.

Over de nieuwe locatie is Straver wel tevreden. "Het is een prachtige ruimte die deze vakantie helemaal is schoongemaakt, geschilderd en geschikt gemaakt voor basisschoolgroepen. Ze zitten daar echt heel mooi."

De directeur hoopt eind 2023 in een nieuw gebouw te zitten. In september beslist de gemeenteraad of er geld wordt vrijgemaakt. "We hebben in juni goede gesprekken gehad en ik denk dat dat wel wat teweeg heeft gebracht. Ik hoop dat de raad het juiste besluit neemt."

