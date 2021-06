Protest tegen opsplitsen basisschool Dongen: 'Ik blijf vechten'

Archieffoto: Kevin Cordewener vergroot

De leerlingen van de J.J. Anspachschool in Dongen dreigen na de schoolvakantie te worden verdeeld over twee verschillende locaties. “Niet wenselijk”, stelt directeur Herman Straven van de basisschool. Reden voor hem en een groep actieve ouders om er alles aan te doen om de splitsing te voorkomen. “Ik blijf vechten!"

Karin Kamp & Sandra Kagie Geschreven door

Probleem van de school is dat het gebouw aan de Kerkstraat is verouderd én aan de krappe kant voor de ongeveer 280 leerlingen. Om die redenen wordt dan ook al jaren gesproken over nieuwbouw. Zeker omdat het aantal leerlingen de komende jaren nog zal groeien, tot zo’n driehonderd.

"Het is niet fijn voor de kinderen en logistiek levert het problemen op voor ouders."

Maar die nieuwbouw is er nog niet. Als tussenoplossing wordt nu een verdeling van de groepen over het huidige gebouw aan de Kerkstraat en het leegstaande gebouw van de mavo van het Cambreur College, heel ergens anders in het dorp, voorgesteld.

Die oplossing zien die de school én de ouders niet zien zitten, bijvoorbeeld omdat kinderen uit één gezin dan wellicht naar verschillende locaties gebracht moeten worden. “Het is niet fijn voor de kinderen. Logistiek gezien levert het problemen op voor ouders en bovendien is de verkeerssituatie rond de mavo niet ingericht op basisschoolleerlingen”, somt de directeur op.

Bijkomend probleem is dat volgens hem dat na jaren van praten over nieuwbouw, dit plan nu weer lijkt te worden uitgesteld. Straven verwachtte eind 2023 in een nieuw gebouw te zitten. De gemeenteraad stelt de beslissing om budget vrij te maken voor de bouw van een nieuwe school volgens hem echter steeds uit. “Een politiek keuze”, stelt de directeur.

"Alle gebouwen zijn veertig tot vijftig jaar oud, dus goede huisvesting is hard nodig."

Wethouder Eline Van Boxtel van Onderwijs beaamt dat de kogel nog niet door de kerk is. “Het is wenselijk dat de Anspachschool een nieuw gebouw krijgt, net als veel andere scholen in Dongen", vertelt ze. "Alle gebouwen zijn veertig tot vijftig jaar oud, dus goede huisvesting is hard nodig. Maar er spelen momenteel twee dingen: we moeten als gemeente onze schuldenpositie omlaag brengen en tegelijkertijd moeten er investeringen worden gedaan. Dat gaat niet samen.”

"We weten dat de verwachtingen en hoop ergens anders lagen."

Daarom is besloten om alles eerst op een rijtje te zetten en pas na de zomer een beslissing te nemen over de nieuwbouw. “We weten dat de verwachtingen en hoop ergens anders lagen”, zegt Van Boxtel. "Als moeder van drie kinderen kan ik me heel goed voorstellen dat het niet handig is om je kinderen naar twee verschillende plekken te moeten brengen. En uit praktisch oogpunt snap ik het bezwaar van de school eveneens.”

Om de gemeenteraad nu te overtuigen van de noodzaak van de nieuwbouw en de ‘onwenselijkheid’ van het opsplitsen van de school hebben bezorgde ouders en de school dinsdagavond de politiek uitgenodigd om hun zaak te bepleiten. “Alleen nieuwbouw lost ons probleem op”, stelt Straven. “En dat willen we duidelijk maken aan de politiek.”

De wethouder is er dinsdagavond niet bij, wel een afgevaardigde van iedere politieke partij.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.