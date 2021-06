‘Dochtertjes uit elkaar gehaald’, onrust over opsplitsing school Dongen

De J.J. Anspachschool in Dongen (foto: Raymond Merkx). vergroot

Het was een onverwachte dreun voor ouders van de J.J. Anspachschool in Dongen. De basisschool dreigt na de vakantie te worden verdeeld over twee verschillende locaties. Om dit doemscenario te voorkomen, deden bezorgde ouders hun verhaal dinsdagavond tegenover raadsleden. "Mijn dochtertje zit straks ineens niet meer bij haar zus op school", vertelt vader Hans den Boer.

"Het kwam als een donderslag bij heldere hemel", vervolgt Hans, vader van twee meisjes (6 en 8). Afgelopen vrijdag hoorden de ouders dat de school mogelijk wordt gesplist. "We waren heel erg verrast. Mijn dochters worden uit elkaar gehaald. Voor mijn jongste dochter betekent het dat ze ineens nog maar drie weken in dit gebouw zit.”

Het gebouw aan de Kerkstraat is oud, vochtig en er zijn hier en daar zelfs schimmelvlekken te zien. Ouders maken zich daar zorgen over en willen zo snel mogelijk nieuwbouw. Al jaren wordt daarover gesproken, maar dat is er nog niet. Ook groeit de school uit haar jasje. Als tijdelijke oplossing wordt nu een verdeling van de groepen over het huidige gebouw en het leegstaande gebouw van de mavo van het Cambreur College voorgesteld. Tot onvrede van de school en ouders.

“Hoe moet ik straks mijn kinderen naar school brengen?”

Dat tijdelijke pand zit bovendien een paar kilometer verderop. Ook dat zorgt voor gefronste wenkbrauwen. “Hoe moet ik straks mijn kinderen naar school brengen?”, vraagt Hans zich af. “Ik kan niet op twee plekken tegelijk zijn.” Ook vader Jasper van Riel ziet het probleem. “Straks ben ik een half uur bezig om mijn kinderen naar school te brengen. Wij zijn werkende ouders”, legt hij uit. “Voor even is het niet erg, maar misschien gaat dit jaren duren.”

Bovendien is de straat rondom het leegstaande gebouw volgens Jasper veel drukker dan waar zijn kinderen nu naar school gaan. “We lieten onze dochter van acht naar de nieuwe locatie fietsen, om te kijken hoe dat ging. Nou, we moesten echt vaak ‘stop’ roepen, en dat op een zondag.”

Ondanks dreigende regenbuien, was de bijeenkomst vanwege corona buiten. De gemeenteraadsleden luisteren aandachtig, op witte tuinstoeltjes. Een petitie voor snelle nieuwbouw leverde tot nu toe 500 handtekeningen op. Leraren gaven ook rondleidingen door het schoolgebouw, om bijvoorbeeld problemen met luchtvochtigheid uit te leggen.

"Je wordt gescheiden van je team."

Groep 8-lerares Maud Ligtenberg moet samen met twee collega's naar het andere gebouw. Ook zij leidt de raadsleden rond. "Ik vind het heel erg. Je wordt gescheiden van je team. En daar heb ik echt vriendschappen opgebouwd", zegt ze zichtbaar aangeslagen.

Wethouder Eline Van Boxtel van Onderwijs zei eerder woensdag tegen Omroep Brabant: “Goede huisvesting is hard nodig. Maar er spelen momenteel twee dingen: we moeten als gemeente onze schuldenpositie omlaag brengen en tegelijkertijd moeten er investeringen worden gedaan. Dat gaat niet samen.”

Of de bijeenkomst het plan doet veranderen, zal later moeten blijken. Pas na de zomer wordt een beslissing genomen over de nieuwbouw. Voor de ouders kan dat dus niet snel genoeg beginnen.

Vader Jasper van Riel en zijn vrouw. vergroot

Schimmelvlek op de vloer. vergroot

De gemeenteraad luisterde buiten. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.