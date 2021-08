Erik Matser helpt sporters met hersenschade: 'Trap wat eerder op de rem'

Erik Matser met de omcircelde prefrontale cortex, waar het vaak misgaat (Foto: Alice van der Plas) vergroot

Het voetbalseizoen is weer begonnen en dan staat in de hersenkliniek van Erik Matser in Helmond altijd ‘de kraan open’. Na de voetballers komen in de herfst de mountainbikers aankloppen. In de winter volgen dan de skiërs. “We leven in een adrenalinecultuur”, zegt Matser. Hij roept mensen op om meer binnen hun grenzen te sporten.

Eerder dit jaar startte de neuropsycholoog een samenwerkingsverband om sporters met hersenletsel beter te kunnen behandelen. Een probleem dat volgens Matser nog steeds niet goed wordt erkend. “Hersenletsel is iets waar de sport nog niet zo goed mee om kan gaan.” Intussen krijgt Matser 2 tot 3 nieuwe gevallen per week. “En met die schatting zit ik nog aan de lage kant.”

Hoofdpijn en vermoeidheid. Volgens Matser lijkt hersenletsel in eerste instantie veel op een burn-out. “Maar als je doorvraagt, zijn mensen bijvoorbeeld een keer gevallen met de mountainbike. Ze slaan over de kop en komen vaak ook nog eens op hun nek terecht. En dan kom je erachter dat ze niet goed meer kunnen lezen of informatie opnemen. Dat glijdt dan als zand tussen hun vingers door.”

"Ik kreeg meteen een pak slaag."

De 31-jarige vechtsporter Kalle Nijs meldde zich bij de kliniek met een flinke hoofdpijn. Drie weken geleden maakte hij zijn professionele debuut in de MMA, Mixed Martial Arts. “Ik vecht in een kooi, met hele kleine handschoentjes. Je mag schoppen en slaan. En je mag doorgaan als iemand op de grond ligt. Alleen de scheids maakt een einde aan de wedstrijd.”

Maar tijdens zijn eerste gevecht kreeg Kalle al meteen flinke klappen van een ‘sluwe' tegenstander. “We tikten even de handschoentjes tegen elkaar aan bij wijze van groet en ik kreeg meteen een pak slaag.” Kalle loopt nu al drie weken met hoofdpijn. “Ik maak me wel zorgen om hersenschade. Dat heb ik altijd gedaan. Ik had met mezelf afgesproken dat ik zou stoppen als ik knock-out zou gaan. Geen waterdichte regel, want nu heb ik alleen een paar harde klappen gekregen. Ik ging niet knock-out, maar raakte wel aangeslagen.”

Volgens Matser moeten mensen goed kijken wat werkelijk gezond is als ze aan het sporten zijn. “Je kunt gerust skiën, maar ga eens minder hard in die afdaling. Heel veel mensen botsen ook tegen elkaar op. Of doe eens rustig aan op het mountainbikepaadje waar je nog nooit ben geweest. Steek al die energie eens in klimmen en doe dan de rem erop. En ga er eens minder hard in bij het voetballen. Je hoeft niet elke keer kapot te gaan.”

En als het dan toch misgaat, besteed dan veel aandacht aan herstel na een hersenschudding. “Je hersenen zijn zeker zes weken van slag. Je bent moe. Je bent bij vrienden geweest en meteen al bekaf”, zegt Matser. Bij hersenletsel ben je zeker drie maanden bezig. “Sommige mensen blijven maar doorgaan. En dan heb ik het helemaal niet over topsporters. We leven in een haastcultuur en nemen geen tijd om te herstellen.”

"Als je niet ligt te kotsen, doen we niks."

Kalle Nijs neemt het advies ter harte en traint nu niet. “Eerst moet de hoofdpijn helemaal weg zijn. Het is nu rusten en een beetje sporten om in beweging te blijven.” Nijs is blij met de Helmondse hersenkliniek. “De huisarts zei tegen me: 'Als je niet ligt te kotsen, doen we niks.' Ik ben zelf gaan googelen en was verrast dat er specialisten zijn.”

Via een verwijzing van de specialist of huisarts kun je in de kliniek van Erik Matser en zijn collega’s terechtkomen. Sporters kunnen ook worden doorverwezen door de bonden. Verschillende disciplines werken samen in de kliniek. Ook is er veel samenwerking met het Sint Annaziekenhuis in Geldrop met neuroloog Arthur Boon. Er is geen maandenlange wachtlijst. “Als het druk is, werken we gewoon wat harder”, zegt Matser.

"Je kunt wegglijden in dementie."

Van hersenletsel kun je vaak goed herstellen. “De hersenen hebben een zelfherstellend vermogen” zegt Matser. Maar de kliniek heeft ook manieren om het herstel te bevorderen. Zoals een zuurstofbehandeling. Maar als je te veel klappen krijgt en maar doorgaat, dan wordt het volgens Matser ‘griezelig’. "Van de hersenaandoening CTE kom je niet meer terug, je glijdt dan echt weg in dementie. Ik maak me zorgen over jonge skiërs die in één seizoen vier hersenschuddingen oplopen en maar doorgaan.”

Kalle Nijs zegt dat hij wel mensen ziet in de vechtsport waar de hersenschade zichtbaar is. “Dan denk je: is hij zo geboren?” Zelf wil hij zo veilig mogelijk door zijn vechtsportcarrière heen. “Ik heb mijn hele leven al bewondering voor vechtsporters. Dat de mens een soort ninja kan worden met bovennatuurlijke krachten. Het is een ultiem droombeeld, maar ik wil wel zo veilig mogelijk blijven.”

