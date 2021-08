Aantal coronabesmettingen in Brabant blijft dalen, landelijk wel stijging

Een coronatest (archieffoto). vergroot

In Brabant is het aantal coronabesmettingen de afgelopen week gedaald, terwijl het aantal besmettingen in Nederland juist licht is gestegen. Dat blijkt uit de cijfers van de Rijksoverheid.

Afgelopen week werden in onze provincie 1644 mensen positief getest op het coronavirus. Vorige week waren dat er nog 2012. Dat is een daling van ruim 18 procent.

De daling gaat ongeveer even hard als een week geleden, toen het aantal besmettingen met ruim 15 procent daalde. Daarvoor ging de daling nog sneller, een maand geleden zelfs met de helft.

Landelijk geen daling meer

Landelijk is de daling van het aantal coronabesmettingen gestopt. Het aantal positieve tests steeg met 4,5 procent.

Wel is er de afgelopen week ook 6,8 procent meer getest, mogelijk is dit een verklaring voor de stijgende cijfers. Het aandeel positieve tests van het totaal aantal tests is wel wat gedaald.

