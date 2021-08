Bart gaat op reis met het hoofd van zijn moeder: 'Samen de wereld rond'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Kruip in het hoofd van je moeder, binnenkort kan het echt

Kunstenaar Bart Somers uit Heusden heeft een gigantische stalen kopie van het hoofd van zijn jong overleden moeder Rietje Spierings gemaakt. Na maanden van keihard werken is het eindelijk klaar. Nu gaat hij ermee op reis. Om te beginnen staat het hoofd uitnodigend op de Vismarkt in hartje Heusden. "Wie durft mag dan in het hoofd kruipen", vertelt Bart. "Ze staat symbool voor alle moeders. Je mag dus in het hoofd van je moeder kruipen, zoals je negen maanden in haar buik hebt gezeten. Bij proefpersonen riep dat vaak heel heftige emoties op."

Vijf maanden werkte hij aan het hoofd. “Ik wil er mijn moeder mee eren", vertelt hij. "Nu ze klaar is gaan we op reis en de eerste halte is Heusden." De vestingstad heeft begin september de primeur. Mensen kunnen dan in het reusachtige hoofd gaan zitten. "Zeker voor de mensen die hun moeder al verloren zijn kan dit heel bijzonder, maar ook emotioneel zijn. Je hoeft niets, alleen zitten om je heen kijken en het inwendige van dit hoofd, dat symbool staat voor alle moeders."

"Samen gaan we hopelijk de wereld rond."

"De bedoeling is dat het hoofd de eerste tien tot vijftien jaar op reis gaat. Samen gaan we hopelijk de wereld rond", vertelt Somers, die het liefst wil dat mensen die in het hoofd te kruipen ook een brief schrijven aan hun moeder. "Die brieven komen dan in een enorme brievenbus en schrijvers moeten erop vertrouwen dat het echt goed komt met die brieven."

"Uiteindelijk zal het hoofd een goede bestemming krijgen." Somers heeft het dan over de periode dat hij en moeder Rietje klaar zijn met het reizen. "Ik kan het beeld natuurlijk niet verkopen. Je verkoopt je moeder niet. Ze moet dan op een mooie verstilde plek komen te staan, maar niet op een rotonde", benadrukt hij. De levensduur van de gigantische sculptuur schat hij op minstens vijftig jaar.

"Over honderd jaar staat ze er nog."

"Dat is de garantie die ik op mijn beelden geef", vertelt Somers. "Maar, het gaat veel langer mee. Het is cortenstaal, tien centimeter dik. Over honderd jaar staat ze er nog." Moeder Rietje staat nu veel buiten. "Het weer gaat ervoor zorgen dat de kleur gaat veranderen, uiteindelijk zal ze heel mooi roestbruin worden."

