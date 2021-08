Teleurstelling groot bij PSV: ‘Deze klap komt heel hard aan’

PSV-trainer Roger Schmidt (foto: ANP). vergroot

Ongeloof, woede en verdriet: zomaar wat emoties die rond zijn gegaan in de hoofden van de spelers en staf van PSV na de pijnlijke dreun van het mislopen van Champions League-voetbal. “Dit is teleurstellend voor heel PSV.”

Het is een understatement om te zeggen dat deze klap hard aan komt bij PSV. Aanvoerder Marco van Ginkel hield een zuur gevoel over aan het tweeluik met de Portugezen. “Natuurlijk komt deze tik heel hard aan. Ik denk dat we deze wedstrijd een paar goede kansen hebben gecreëerd, maar het was niet genoeg. De muur van Benfica was moeilijk te bespelen.”

Ook trainer Roger Schmidt reageerde logischerwijs teleurstellend op het mislopen van de Champions League. Hij zag dat zijn ploeg beter was dan de bezoekers, maar is realistisch na afloop. “We hebben in deze wedstrijden laten zien dat we kunnen scoren en kansen kunnen creëren”, doelt de oefenmeester op het tweeluik met Benfica.

“Niemand vind het leuk om gewisseld te worden.”

“We hebben genoeg kansen gehad om meer dan één goal te maken, maar ook nadat Benfica met tien man kwam te staan kregen we maar moeilijk echt goede kansen. Uiteindelijk verdien je meer, maar voetbal is een resultaten-sport en op dat gebied was Benfica beter dan ons.”

Het ging na afloop -opnieuw- ook veel over de wissels van Schmidt. Van Ginkel werd na iets meer dan een uur spelen van het veld gehaald en was daar niet blij mee. “Maar niemand vind het leuk om gewisseld te worden”, countert PSV’s aanvoerder.

"Vandaag en morgen zal de teleurstelling overheersen, maar daarna moet de focus op de competitie.”

Schmidt leek de ophef van de wissels, Madueke voor Bruma als voorbeeld, niet te begrijpen. “Ik had het gevoel dat we frisse energie nodig hadden. Deze weken zijn veeleisend geweest voor veel spelers. Zeker de jonge spelers zijn dit niet gewend. Madueke heeft een geweldige Champions League-kwalificatie gedraaid, maar vandaag oogde hij wat vermoeid. En ik kan hem niet laten staan omdat hij het zo geweldig heeft gedaan de afgelopen weken. Ik moet kijken naar vandaag en ik probeerde met de wissels een goal te forceren, wat helaas niet is gelukt.”

Voor PSV moet de komende dagen deze tik gaan verwerken. Dat moet redelijk snel, want zaterdag wacht FC Groningen al weer in de Eredivisie. “Dit is zeker een klap”, zegt Van Ginkel. “Iedereen in de kleedkamer was emotioneel en de teleurstelling overheerst. We hadden allemaal het doel om de Champions League te halen en dat is niet gelukt. Vandaag en morgen zal die teleurstelling overheersen, maar daarna moeten we door en moet de focus op de competitie.”

