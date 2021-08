Coronanieuws: 295 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

10.38

De rek is er nu echt uit op intensive-careafdelingen, zegt voorzitters Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). Hij vreest dat het ziekenhuizen dit najaar niet zal lukken om al het werk gedaan te krijgen, als het aantal ernstig zieke coronapatiënten weer gaat toenemen en er een zware griepgolf zal komen. Volgens deskundigen is dat een reëel gevaar. "We hebben ook nog heel veel reguliere zorg in te halen. Dat kunnen we dan eigenlijk niet aan. De planbare zorg valt dan als eerste weer af."