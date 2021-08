Coronanieuws: risiconiveau stijgt weer in delen van Brabant

06.00



De meeste regio's in Nederland zijn op economisch gebied hersteld van de klap die het coronavirus heeft uitgedeeld. Vooral de opleving van de industrie en de handel hielp de economie op regionaal niveau op of boven het niveau van twee jaar eerder, toen er nog geen sprake was van een pandemie. Maar met name Amsterdam en de regio rond Schiphol blijven achter, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).